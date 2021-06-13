Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении команды в стартовом матче Евро-2020 против Бельгии.

Слова Черчесова цитирует портал «Чемпионат».

«Начали игру, как планировали, компактно. Пропущенный из ничего мяч повлиял на ход игры. Особенно на моральное состояние, что мне больше всего не понравилось. Надо было переламывать игру», — отметил тренер, добавив, что во втором тайме Россия стала играть чуть компактнее, но игроки не создали достаточное количество шансов.

«Никакого давления нет, мы в турнире. Есть первый матч, который, к сожалению, не сыграли, как планировали. Ждём финнов, игра с ними многое для нас решает. Дальше Дания», — сказал Черчесов, добавив, что турнир не заканчивается на одном матче.

Напомним, Бельгия обыграла Россию со счетом 3:0.