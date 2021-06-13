Полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Баринов принёс извинения болельщикам команды после разгромного поражения от сборной Бельгии на старте Евро-2020.

«Мы приносим извинения нашим болельщикам, что такой результат получился. Опять польётся грязь? Ничего, мы привыкли к этому. Нас это только делает сильнее», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

По словам футболиста, каждый матч на турнире важный, и с точки зрения физики команда была готова нормально, поэтому нельзя сказать, что команда целенаправленно готовилась к следующим матчам — против Дании и Финляндии.

Напомним, игра Бельгии и России в Петербурге завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Роберто Мартинеса. Дубль на счету Ромелу Лукаку, еще один гол забил Тома Менье.