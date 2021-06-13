Нигерийский боец смешанного стиля, чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья одержал победу над представителем Италии Марвином Веттори в главном бою вечера на UFC 263.

Турнир прошел на арене в Глендейле, США, бой Адесанья — Веттори стоял последним в карде. Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Адесаньи. Все трое судей отдали нигерийцу победу со счетом 50-45.

Отметим, Адесанья и Веттори уже проводили бой в апреле 2018-го года, тогда также победил нигериец, но раздельным решением судей.

Напомним, Исраэль Адесанья сумел уже дважды защитить титул чемпиона UFC в среднем весе, ранее он побеждал Йоэля Ромеро и Паулу Косту. В бою за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Адесанья не сумел противостоять Яну Блаховичу.