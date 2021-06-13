Безвольно, слабо, неумело — такие эпитеты проскакивали у смотревших на игру сборной России против Бельгии на старте Евро-2020. В Петербурге «красные дьяволы» обыграли россиян, даже не особо стараясь, будучи в энергосберегающем режиме. У Черчесова же вертелась карусель замен, но даже она не привела ни к чему хорошему.

Разбираем ошибки Черчесова на утро после разгромного поражения от Бельгии.

Черчесов пытался наигрывать перед турниром схему с тремя защитниками, а на игру с Бельгией выставил схему 4-2-3-1. Если тренер пытался как-то удивить соперника, то не удалось — и Бельгия оказалась к этому готова, и себе команда России навредила.

«Мы встречались с Россией уже три раза, Черчесов в одной из игр играл в четыре защитника. Мы были к этому готовы, это не стало для нас сюрпризом», — сказал Роберто Мартинес.

С первых минут тренер выпустил ветерана Юрия Жиркова, хотя казалось бы, более молодой и бодрый Вячеслав Караваев был более выигрышным вариантом. Да и сил Жиркова хватило лишь на один тайм, и пришлось делать вынужденную замену.

Место в воротах Черчесов предсказуемо доверил Антону Шунину, который совершил результативную ошибку во втором голе бельгийцев. После того, как в немилость тренера попал Гильмерме, прошедший весь отбор ЧЕ, ставку делали именно на Шунина, более-менее надежного голкипера и поигравшего голкипера. Но в матче против бельгийцев Шунин, имеющий мало опыта выступлений в крупных матчах в тех же еврокубках, испугался.

Вариативности в атаке у сборной России не было — нападающие в обойме одноплановые, а с навесами и забросами в этот вечер ничего не получалось. У единственного потенциального креативщика Александра Головина просто сдавали нервы. Миранчук был выпущен на оставшиеся полчаса игры вместо невписавшегося Черышева (зачем нужно было его выпускать, если можно было бы сразу дать шанс Миранчуку?), но тоже ничего придумать не сумел.

Посыпать голову пеплом не нужно: в матчах с Данией и Финляндией команда должна повести себя по-другому. Во-первых, после холодного душа в виде 0:3 лучше думается, а во-вторых — все же соперники дальше идут попроще, чем первый номер рейтинга ФИФА.