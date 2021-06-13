Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче Россия — Бельгия на чемпионате Европы по футболу.

В своем «Инстаграме» он оставил пост, в котором отреагировал на разгром сборной России. «Нам забили быстро два. И дальше Бельгия ходила пешком. Мы впереди не создали вообще ничего! Сзади что ждали, то и получили. Вратарь + центральная зона», — написал комментатор, добавив, что плохо, что команда пропустила так много голов, поскольку это может помешать выйти с третьего места.

По мнению Губерниева, так тоскливо играть на домашней арене, даже против Бельгии — это не здорово.

«Набор исполнителей у Черчесова слабый. Мы это знали! Убедились вновь! Дальше надо хоть кого-то обыграть. По матчу с Бельгией не видно как. Но там будет уже не Бельгия», — заключил Губерниев.