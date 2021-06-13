Мексиканский боец смешанного стиля Брэндон Морено победил бразильца Дейвисона Фигейредо и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Бой Морено — Фигейредо стал со-главным в карде турнира UFC 263, который проходил в городе Глендейл, США, на «Хила Ривер-Арена».

Морено удалось досрочно победить Фигейредо в третьем раунде, он применил против соперника удушающий прием и бразилец сдался, потеряв чемпионский пояс.

Морено и Фигейредо уже встречались друг с другом в 2020 году, тогда их поединок завершился ничейным результатом. На счету мексиканца 19-я победа в карьере, также у спортсмена было 5 поражений и 2 ничьих. Фигейредо потерпел поражение в ММА.

Также в главном бою вечера на UFC 263 Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.