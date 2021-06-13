Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба оценил выступление сборной России по футболу в матче против сборной Бельгии на старте Евро-2020.

Слова Дзюбы цитирует официальный сайт УЕФА.

«Лукаку, вероятно, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись», — сказал Дзюба, добавив, что такие хорошие сборные, как Бельгия, ошибок не прощают.

«Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно сыграть с Бельгией вничью. Но потом глупая ошибка все изменила», — подчеркнул нападающий, добавив, что команде было крайне сложно вернуться в игру против такого сильного соперника.

Напомним, сборная России по футболу разгромно уступила Бельгии в Санкт-Петербурге со счетом 0:3. Дубль в составе бельгийцев сделал Ромелу Лукаку, еще один гол — на счету Тома Менье.