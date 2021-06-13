Женская сборная России по волейболу сегодня, 13 июня, сыграет против сборной Канады очередной матч предварительного этапа Лиги наций.

Игра пройдёт в итальянском Римини на одном из площадок центра «Римини Фьера», начало матча назначено на 17:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна здесь:

Сборная России, возглавляемая Серджио Бузато, сейчас идёт на седьмом месте в турнирной таблице Лиги наций, после 10 матчей на турнире россиянки положили себе в копилку 17 очков. России удалось обыграть Германию, Бельгию, Италию, Доминиканскую республику, Таиланд и Южную Корею. Проиграли россиянки Нидерландам, Бразилии, Японии и Турции.

Сборная Канады одержала всего три победы на турнире и сейчас идет на 11-м месте.