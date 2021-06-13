Жена защитника сборной России по футболу Андрея Семенова Ольга ответила на критику со стороны болельщиков национальной команды после разгрома от Бельгии (0:3).

В своем «Инстаграме» Семенова обратилась к тем, кто пишет ей в личные сообщения. Спустя несколько часов девушка удалила пост.

«Чтобы судить другого человека надень его обувь и пройди его путь. Быть профессиональным спортсменом — значит жить своей работой», — отметила супруга Семенова, порассуждав о буднях профессионального спортсмена.

«Не все выдерживают психологический накал таких ограничений. И далеко не каждый готов столько пахать ради результата. Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем», — отметила Ольга, добавив, что гордится своим мужем и благодарна каждому футболисту на поле.

По словам Семеновой, когда человек не из спорта, то на него не обращаешь внимания, поскольку он не подкован в теме. «Но когда люди — бывшие спортсмены (в частности, футболисты), комментаторы, тренеры и прочие — лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков, слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно», — написала Семенова, добавив, что в России всегда обсасывают чужие ошибки, но молчат при победах.

«Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (ну или хотя бы попытаться). Или быть бараном, который кивает под чужую дудку», — заключила Семенова.