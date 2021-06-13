Сборная Австрии по футболу сегодня, 13 июня, сыграет с командой Северной Македонии первый матч в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Матч состоится в Бухаресте на стадионе «Националь». Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.



Отметим, также в группе С находятся команды Украины и Нидерландов, их игра пройдёт чуть позднее, в 22:00 по московскому времени. Встреча состоится в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».

Отметим, сборная Северной Македонии вышла на чемпионат Европы по футболу впервые, команде удалось это сделать благодаря отбору через Лигу наций. Команда выиграла плей-офф своей лиги и сумела квалифицироваться в групповой этап.