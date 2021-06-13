Тимоти Кастань и Далер Кузяев после столкновения в матче Россия - Бельгия. Фото: РФС

Тимоти Кастань и Далер Кузяев после столкновения в матче Россия - Бельгия. Фото: РФС

Защитник сборной Бельгии по футболу Тимоти Кастань получил множественные переломы глазницы в столкновении с Далером Кузяевым в матче Россия — Бельгия на Евро-2020, но футболисту не будут делать операцию в России.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», было предположение, что игроку может понадобиться срочная операция, игроку сделали КТ, после которого обнаружили несколько переломов в области правой глазницы. У футболиста возник сильный отёк, и операцию перенесли на 3-4 дня.

Игроку предложили остаться в Петербурге и провести операцию здесь, но врачи сборной Бельгии настояли на его транспортировке домой.

По данным СМИ, футболист больше не выступит на Евро-2020, он будет ждать операции, а затем восстанавливаться.