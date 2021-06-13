Гендиректор миланского «Интера» Беппе Маротта сообщил информацию о состоянии полузащитника клуба и сборной Дании Кристиана Эриксена, которому стало плохо на матче Дания — Финляндия на Евро-2020.

Слова Маротты цитирует портал Sky Sport Italia.

«Хорошей новостью является то, что поздно вечером Кристиан написал сообщение в командный чат «Интера». Он успокоил всех и надеется на возвращение. Я бы сказал, что он чувствует себя гораздо лучше», — сказал гендиректор, добавив, что динамика предвещала ужасное, но все сложилось не так.

Маротта не стал вдаваться в подробности медицинских диагнозов, поскольку сейчас Эриксен находится под опекой врачей сборной и нужно ждать заявления от Датской федерации футбола.

«Лучшее, что я могу сказать, – было важно, что Кристиан положительно отреагировал на вмешательство Симона Кьера и медицинского штаба, находившегося на стадионе. Сегодня мы можем сказать, что случилось, и этого достаточно», — сказал Маротта, добавив, что все желают Эриксену только лучшего.