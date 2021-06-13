За последние сутки в России было выявлено 14 723 случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Информацию об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.

В общей сложности, было проведено более 142,7 миллионов тестов на коронавирус. Выявлено 5 208 687 случаев за все время пандемии, выздоровело уже 4,8 миллионов человек. Еще 126 430 человек не смогли пережить болезнь и скончались.

Сильный рост заболеваемости зафиксирован в Москве: за сутки там обнаружено 7704 новых случая заражения коронавирусом. В Санкт-Петербурге обнаружено 864 новых случая заражения коронавирусом. 953 новых случая зафиксировано в Московской области.

В мире число заболевших коронавирусом находится на отметке в 175 миллионов человек. США, Индия и Бразилия остаются в лидерах по числу зафиксированных случаев.