Федерация футбола Дании выступила с официальным заявлением о состоянии полузащитника сборной Кристиана Эриксена. Вчера ему стало плохо во время матча сборных Дании и Финляндии.

Сообщение от организации появилось в их «Твиттере».

«Сегодня утром мы поговорили с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим партнёрам по команде. Его состояние стабильно, он находится в больнице, чтобы пройти дальнейшее обследование», — говорится в сообщении. Также стало известно, что команда и тренерский штаб получили кризисную помощь, а также продолжат поддерживать друг друга.

«Мы хотим поблагодарить всех болельщиков, игроков, королевские семьи Дании и Англии, международные ассоциации и клубы за тёплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена», — сообщили в Федерации футбола Дании.

В организации предложили присылать свои пожелания, их передадут Кристиану и его семье.