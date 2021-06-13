Сборная Англии по футболу сегодня, 13 июня, сыграет с командой Хорватии стартовый матч в группе D на чемпионате Европы по футболу 2020.

Игра состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало матча назначено на 16:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Игру будет обслуживать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

Также в группе D есть такие сборные, как Шотландия и Чехия. Их матч состоится в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» уже завтра, 14 июня.

Напомним, сборные Англии и Хорватии играли друг с другом в полуфинале последнего чемпионата мира по футболу 2018 года. Тогда победу одержала сборная Хорватии, которая в итоге стала серебряным призером ЧМ.