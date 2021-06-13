В сети появилась подборка лучших моментов и голов матча Бельгия — Россия на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Игра прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0. В составе сборной Бельгии дважды отличился нападающий Ромелу Лукаку, ещё один мяч на счету Тома Менье.

Нарезку голов и лучших моментов матча можно найти здесь:

Отметим, эта игра стала стартовой для сборной России по футболу в финальной части чемпионата Европы 2020. В следующих турах группового этапа сборной России предстоит сыграть со сборными Дании и Финляндии.

Следующая игра на стадионе «Газпром-Арена» с участием сборной России пройдёт в среду, 16 июня. Команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Финляндии.