Сборная Нидерландов по футболу сегодня, 13 июня, сыграет первый матч в рамках чемпионата Европы по футболу 2020 против сборной Украины.

Игра состоится на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала здесь.

Матч в Амстердаме будет обслуживать бригада арбитров из Германии во главе с Феликом Брыхом. Ему будут помогать на линиях Марк Борш и Стефан Лупп. Резервным арбитром встречи назначен поляк Бартош Франковски из Польши.

Также в этой группе находятся сборные Австрии и Северной Македонии. Их игра состоится чуть ранее, в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет в Бухаресте на стадионе «Националь».