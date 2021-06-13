Бывший футболист сборной России Роман Широков отреагировал на поражение сборной России в матче против команды Бельгии на старте Евро-2020.

Слова Широкова цитирует портал «Чемпионат». По мнению экс-футболиста, существовала надежда на то, что Россия продержится первый тайм, а бельгийцы занервничают, однако россияне пропустили уже на 10-й минуте.

«Не понимаю тех, кто все повесил на Семенова. Футбол состоит из ошибок, ничего страшного. Впереди было ещё 80 минут, а мы не создали ни одного момента с игры – это должно настораживать больше, чем ошибки», — сказал Широков, добавив, что в следующих играх нужно забивать и выигрывать.

«За счёт чего пытались забить кроме забросов на Дзюбу? Уже года четыре мы бьём на него, он скидывает, и наши подбирают мяч», — отметил Широков, добавив, что в случае когда соперник плюс-минус сопоставимого уровня, то появляются какие-то комбинации в игре.

Напомним, сборная России проиграла команде Бельгии со счётом 0:3.