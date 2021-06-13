Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о поражении сборной России по футболу от сборной Бельгии на Евро-2020.

Слова Родниной цитирует портал «Чемпионат».

«Проиграли Бельгии, а что, ждали чего-то другого? На что вы надеялись, на авось и удачу? Сборная — профессионалы, мы от них требуем качества», — сказала экс-спортсменка, подчеркнув, что в таком случае качества нужно требовать и от строителей дорог, и от телевидения.

«И получается, здесь мы хотим качества, а здесь мы стерпим?» — сказала Роднина.

Напомним, сборная России с поражения начала чемпионат Европы 2020 по футболу, проиграв Бельгии со счетом 3:0. Авторами мячей стали Ромелу Лукаку, оформивший дубль, а также Тома Менье.