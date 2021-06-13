Российская гимнастка Дина Аверина выиграла три золотых медали и одну серебряную в отдельных видах программы на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

Турнир в эти дни проходит в городе Варна, Болгария.

В упражнениях с обручем Аверина выиграла золото с результатом в 28,350 баллов. Также гимнастка взяла первое место в упражнениях с мячом (28,850 балла) и в упражнениях с лентой (28,350 балла). Серебряную награду Дина Аверина завоевала в упражнениях с булавами, уступив лишь Линой Ашрам из Израиля.

Также в упражнениях с лентой бронзу завоевала российская гимнастка Арина Аверина. Накануне она стала победительницей чемпионата Европы в индивидуальном многоборье, а Дина Аверина завоевала лишь бронзовую медаль.