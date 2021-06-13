Российская фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась о сдаче ЕГЭ и грядущем поступлении в университет.

Слова Нугумановой цитирует портал РИА Новости. Фигуристка отметила, что пока она написала только ЕГЭ по русскому языку, а впереди у неё экзамен по обществознанию.

«Честно признаюсь: сдавать ЕГЭ было сложнее, чем выступать на соревнованиях. Все-таки учебе уделяла меньше времени, чем фигурному катанию», — отметила спортсменка, добавив, что в последние недели она целенаправленно готовилась к экзаменам, поэтому уверена, что оценка будет достойной.

Нугуманова планирует поступать на направление «Телевизионная журналистика». «Если не удастся в этом году набрать максимальное количество баллов на ЕГЭ, буду это делать в следующем. Специальность престижная, и нужно набирать около 90 баллов, чтобы стать студенткой», — отметила фигуристка.