Глава медицинского штаба «Интера» Пьеро Вольпи отреагировал на случившееся с полузащитником Кристианом Эриксеном в матче за сборную Дании на Евро-2020.

Слова Вольпи цитирует портал La Gazzetta dello Sport.

«Мы пережили плохие моменты. Не только я, но и вся семья «Интера». В ближайшие несколько дней мы займёмся масштабными исследованиями», — сказал Вольпи. Напомним, Эриксен потерял сознание во время матча Дания — Финляндия, у него останавливалось сердце. Сейчас его состояние оценивают как стабильное, он находится в госпитале Копенгагена.

«Важно, что сейчас Эриксен в порядке, но у него не было проблем. Ничего, что хотя бы отдалённо указывало бы на проблему. Ни в «Тоттенхэме», ни в «Интере». В Италии это контролируют очень строго», – сказал Вольпи.