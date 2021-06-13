Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович высказал мнение о том, что именно повлияло на поражение сборной России в матче с командой Бельгии на Евро-2020.

Слова Малинковича цитирует портал Sport24. Депутата очень шокировал счёт, также он отметил, что ничему не удивится, если команде как-то помешали извне.

«Моя версия такая: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в какой состоянии они выходили на поле», — сказал Малинкович, добавив, что может быть замешана третья сторона, так что на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ.

Если же, по словам Малинковича, выяснится, что российских футболистов никто не травил и не облучал, то их надо лишить премиальных, а тренера — заменить.