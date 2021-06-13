В Московской области на соревнованиях по триатлону TITAN-2021 утонул один из спортсменов. Соревнования проходили в городе Бронницы.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В ходе соревнований по триатлону при заплыве на дистанции одному из спортсменов стало плохо. Спасатели оперативно достали его из воды, оказали помощь и передали медикам», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина скончался уже в карете скорой помощи.

По данным портала Life, спортсмену было около 42 лет и он имел медицинский допуск к этим соревнованиям и выступал на олимпийской триатлонной дистанции. Обычно дистанции по триатлону строятся из трех видов программы: велосипеда, бега и плавания.