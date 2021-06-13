Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер высказалась о новом партнере олимпийской чемпионки Алены Савченко, которая решила возобновить карьеру в составе сборной США.

Слова Мозер цитирует портал РИА Новости. По словам Мозер, фигурист Томми Джо Найман — талантливый парень, он мог кататься в паре с Надеждой Лабазиной, но пара из-за карантина не сложилась и теперь фигуристка катается вместе с Алексеем Святченко.

«Ти Джей — американская копия Транькова. Слепой остеопат Хорхе Фернандес два года назад сказал, что и строение тела у них похоже», — отметила Мозер, добавив, что ранее Найман выступал с американкой китайского происхождения Сарой Фэн на юниорском ЧМ.

«Он наполовину англичанин, наполовину швед. Очень артистичный, с тройным акселем. И еще очень харизматичный», — сказала Мозер.