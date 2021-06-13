Во время трансляции матчей Евро-2020 на польском телевидении были перепутаны флаги сборных играющих команд. В частности, напротив сборной Украины разместили флаг России. Это произошло в эфире телеканала TVP Sport.

В трансляции перепутали игровые дни: вывесили флаги сборных, которые играли матчи 12 июня, а подписали их названиями сборных, чьи матчи пройдут 13 июня.

Таким образом, сборная Англии получила флаг Уэльса, сборная Хорватии — флаг Швейцарии, сборная Австрии — флаг Дании, сборная Северной Македонии — флаг Финляндии. Сборная Нидерландов оказалась в графике с флагом Бельгии, а сборная Украины — с флагом России.