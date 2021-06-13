Во время трансляции матчей Евро-2020 на польском телевидении были перепутаны флаги сборных играющих команд. В частности, напротив сборной Украины разместили флаг России. Это произошло в эфире телеканала TVP Sport.
В трансляции перепутали игровые дни: вывесили флаги сборных, которые играли матчи 12 июня, а подписали их названиями сборных, чьи матчи пройдут 13 июня.
Таким образом, сборная Англии получила флаг Уэльса, сборная Хорватии — флаг Швейцарии, сборная Австрии — флаг Дании, сборная Северной Македонии — флаг Финляндии. Сборная Нидерландов оказалась в графике с флагом Бельгии, а сборная Украины — с флагом России.
Перепутанные флаги сборных во время трансляции с Евро-2020 на польском ТВ pic.twitter.com/KUlY45u1iS
— Великий Твитсби (@greattvetor) June 13, 2021
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