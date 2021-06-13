На аккаунт датского полузащитника миланского «Интера» Кристиана Эриксена в социальной сети «Инстаграм» подписалось более 700 тысяч человек после инцидента в матче Дания — Финляндия на Евро-2020.

Столько подписчиков прибавилось в его аккаунте менее чем за сутки. Также под последним постом Эриксена в «Инстаграме» оставлено более 140 тысяч комментариев, где ему желают скорейшего выздоровления.

Напомним, инцидент с Кристианом Эриксеном произошел после 42-й минуты матча Дания — Финляндия, игрок упал на поле без чувств, и его реанимировали врачи с помощью дефибриллятора. После этих мероприятий игрока увезли на скорой в больницу, он пришел в себя и сейчас проходит обследования.

В ближайшее время сборная Дании проведет официальный брифинг по ситуации с Кристианом Эриксеном. В 16:00 по московскому времени будет