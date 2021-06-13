Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил поддержку защитнику команды Андрею Семёнову. Футболист сборной России неудачно сыграл в стартовой игре группового турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3), в частности, допустил ошибку, после которой Ромелу Лукаку открыл счёт.

«Сборная Бельгии намного сильнее нас по уровню, к сожалению. Вчера играла команда, а не один Андрей Семёнов, — цитирует «Спорт-Экспресс» Айдамирова. — Никто не застрахован от ошибок. Если кто-то поливает его негативом, то пусть сам выйдет и попробует поиграть. Андрей — большой профессионал, он трезво оценит эту ситуацию».

Россия во втором туре группового турнира встретится с Финляндией. Игра пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге 16 июня. В заключительном туре россияне встретятся с Данией 21 июня в Копенгагене.