Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила фото из отпуска. 24-летняя спортсменка отдыхает на популярном французском курорте близ деревни Куршевель.

«Как прекрасно выбраться в деревню, подальше от бесконечных дел», — написала чемпионка мира и Европы 2015 года в сториз Инстаграм, приложив соответствующий геотег.

В сезоне-2020/21 Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира, выиграла в составе сборной России командный ЧМ и победила на московском этапе «Гран-при».

На днях фигуристка получила премию издания «Собака.ру» «Топ-50. Самые знаменитые люди Санкт-Петербурга».