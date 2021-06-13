12 июня болельщики ждали чуда. Сборная России, находящаяся в конце четвертого десятка рейтинга ФИФА открывала Евро-2020 матчем с лидером этого рейтинга – сборной Бельгии. «Красные дьяволы» даже в отсутствие травмированных Кевина де Брёйне и Акселя Витселя представляли собой грозную силу. Почти все игроки команды выступают за топовые европейские клубы, имеют за плечами немало титулов и очень голодны до трофеев на международном уровне. В отборочном турнире команды уже играли между собой, и обе встречи завершились уверенными победами бельгийцев – 3:1 и 4:1. Да что там говорить, стоимость стартового состава сборной России по версии Transfermarkt составила 106,6 миллиона евро. В то время, как один Ромелу Лукаку стоит 100 миллионов.

И тем не менее, россияне ждали чуда. Смотрели на потери бельгийцев в составе, верили в тренерский гений Станислава Черчесова и надеялись на недооценку со стороны соперника.

Но чуда не произошло. Бельгия уверенно выиграла 3:0, а сборники (особенно сам Черчесов и Андрей Семёнов) получили очередной шквал критики.

Тем не менее, есть все основания полагать, что паника в данном случае просто неуместна.

Просто задайте себе вопрос: а были ли у России серьёзные шансы отобрать у бельгийцев очки? Да, можно сколько угодно говорить, что мяч ровный, а поле круглое (или как-то так), но объективная реальность говорила не за команду Черчесова. И даже если принять во внимание травмы бельгийцев, у россиян потери тоже были – из-за коронавируса выбыл способный усилить атаку со скамейки Андрей Мостовой, да ещё и Фёдор Кудряшов сломался. И пусть по именам травмы Бельгии были погромче, но не стоит забывать, что у команды Роберто Мартинеса и скамейка подлиннее будет. А Кудряшов был незаменимым футболистом в сборной Черчесова – с 2016 года именно он провёл больше всех матчей за сборную. Не Дзюба, не Оздоев, не Фернандес, а Кудряшов.

А не могло бы это поражение быть намеренным ходом Черчесова? Вполне возможно, тренерский штаб понимал, что вырвать с бельгийцами хотя бы ничью будет архисложно, даже поставив два автобуса у своих ворот.

Черчесов уже неоднократно доказывал своё умение грамотно распределять силы. Вспомните подготовку к домашнему чемпионату мира, когда россияне проваливали один товарищеский поединок за другим, и об отставке Черчесова говорили вплоть до матча открытия? Но Черчесов понимал, что товарищеские (а точнее, как он сам говорит «не товарищеские, а контрольные) игры не так важны, как просмотр футболистов и наработка разных тактических сочетаний. А потом начался чемпионат мира, и сборная преобразилась.

Вспомните, чем закончился групповой турнир чемпионата мира. Единственным провальным матчем сборной. После двух уверенных побед над более слабыми соперниками России попался Уругвай, который разнёс команду 3:0. Точно так же, как разнесла её накануне Бельгия. После этой игры в адрес Черчесова полетели очередные стрелы критики, но по большому счёту игра решала лишь, кто какое место займёт в таблице группы. А соперник по плей-офф в любом случае обещал быть примерно одинаковой силы – Испания или Португалия. Достались испанцы, с которыми Россия провела героический матч. А затем ещё один, с хорватами. В первый раз повезло в серии пенальти, во второй – нет.

В 1988 году сборная СССР перед стартом Евро проводила товарищеский матч с Италией. Футболисты Валерия Лобановского были под большой нагрузкой и оказались просто сметены – 1:4. Тогда в адрес тренера тоже было брошено немало критики, и о проблемах Советов говорили в том числе и в западной прессе. А потом начался Евро, на котором СССР дошёл до финала. А в полуфинале в блестящем стиле смёл всё ту же Италию (2:0), показав, как тогда писали журналисты, «футбол будущего».

После стартового разгрома к команде Черчесова также относятся весьма скептически. В том числе наверняка и грядущие соперники.

Но для сборной ещё ничего не потеряно. В конце концов, в 2012 году Чехия после разгрома от России в стартовом туре (1:4) в итоге заняла первое место в группе. Справедливости ради, всё же у неё соперники были послабее, чем у Бельгии сейчас.

Для России же ничего принципиально не изменилось. Всё решат две последующие игры. 16 июня при своих фанатах необходимо будет кровь из носу побеждать Финляндию. Да, финны в первом туре сотворили сенсацию, победив датчан. Но на вторую их уже может не хватить. Тем более, что первый матч получился таким сумбурным из-за беды с Эриксеном (здоровья ему!). Команда сейчас самая дешёвая по составу по версии Transfermarkt и уж кого побеждать, как не её?

Если Россия сможет выиграть у Финляндии, то для выхода в плей-офф ей, возможно, будет достаточно ничьей с Данией, что также выглядит реальным, особенно после потери датчанами своей главной звезды (снова здоровья ему!). Новые правила выхода с 24 командами весьма гуманны, и четырёх очков с огромной вероятностью хватит для третьего места в подгруппе. Четыре года назад, на дебютном турнире в таком формате хватило вообще трёх. Португальцы, не одержав ни одной победы, стали с тремя ничьими третьими в сводной таблице, а в результате вообще выиграли тот Евро. А Северная Ирландия пробилась в 1/8 с четвёртого места из шести, выиграв один матч и проиграв дважды.

Конечно, говорить о победе России на Евро будет весьма самонадеянно, но выход в 1/8 ей более чем по зубам. Ну а там уже может произойти всё, что угодно – вспомним снова матч с Испанией. Андрей Аршавин, например, считает, что нынешняя команда вполне может добраться до четвертьфинала. Задача не выглядит какой-то совсем уж невыполнимой.

Перед вторым туром Черчесов лишился ещё двоих игроков — Кузяева и Жиркова, но хочется верить, что у него найдутся ресурсы, чтобы их заменить. Верим в команду!