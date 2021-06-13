В преддверии стартового матча Евро-2020 произошел конфликт в сборной Франции. Как сообщает RMC, поругались два нападающих — Килиан Мбаппе из ПСЖ и Оливье Жиру из «Челси».

Жиру в интервью журналистам пожаловался, что ему мало отдают пасы во время матчей, и команда могла бы действовать эффективнее, если бы больше верила в него.

Мбаппе принял комментарии на свой счет и даже перестал общаться с партнерами по команде. Сам Жиру после этого побеседовал с Мбаппе и принес извинения.

«Я поговорил с Жиру. Все знают, что произошло, все в курсе, что я был на взводе. Но мы не собираемся раздувать проблему, потому что мы здесь для того, чтобы представлять Францию. Это гораздо важнее, — цитирует GFFN Мбаппе. — Меня больше задело не то, что он сказал, а то, что он сделал это публично. В раздевалке он никогда не говорил мне ничего».

При этом в издании отметили, что в претензиях Жиру не упоминал никаких имён, и Мбаппе самостоятельно сделал вывод, что речь идёт о нём.

Франция в группе F сыграет с Германией (15 июня, Мюнхен), Венгрией (19 июня, Будапешт) и Португалией (23 июня, Будапешт).