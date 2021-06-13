Врач сборной Дании по футболу Мортен Боесен рассказал подробности ситуации с полузащитником команды Кристианом Эриксеном. В стартовом матче Евро-2020 хавбек «Интера» потерял сознание в концовке первого тайма и был госпитализирован.

«Когда мы подбежали, у него не было пульса, — цитирует Sky Sports Боесена — У него остановилось сердце. Мы его реанимировали в с помощью дефибриллятора».

Отмечается, что сейчас здоровью Эриксена ничего не угрожает, и он уже связался с партнерами по команде по видео.

После ситуации с Эриксеном игру прервали на два часа. Шла речь о переносе ее на следующий день, но в результате ее удалось доиграть.

Финляндия одержала победу со счетом 1:0. Единственный мяч провел Йоэль Похьянпало на 60-й минуте.

Финны и датчане играют в группе с Россией. Команда Станислава Черчесова в первом туре уступила Бельгии 0:3. С Финляндией Россия сыграет 16 июня в Санкт-Петербурге, с Данией — 21 июня в Копенгагене.