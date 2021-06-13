Депутат Госдумы РФ, сын главы ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев раскритиковал российских болельщиков за поведение перед матчем чемпионата Европы по футболу между Россией и Бельгией. Бельгийские футболисты перед стартовым свистком преклонили колени в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»), за что были освистаны российскими фанатами на стадионе в Санкт-Петербурге.

«В этом вопросе наши болельщики поступили абсолютно неверно, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Лебедева. — Преклонение колена перед движением BLM — личное дело каждого человека. Это общемировое движение. Согласны мы с ним или нет — это внутреннее личное дело. Но освистывать, захлопывать и зафукивать подобные действия — это проявление невоспитанности и какой-то деградации нашего общества».

Матч Бельгия — Россия завершился победой бельгийцев 3:0. Дубль оформил темнокожий форвард «красных дьяволов» Тома Менье.