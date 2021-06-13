Сборная Англии победила Хорватию в матче первого тура группового турнира Евро-2020 — 1:0. Единственный мяч провел Рахим Стерлинг с передачи Келвина Филлипса на 57-й минуте.

Команды играли в следующих составах:

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Мингз, Триппьер — Филлипс, Райс — Стерлинг(Калверт-Льюин, 90+2), Маунт, Фоден (Рэшфорд, 71) — Кейн (Беллингхэм, 82).

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол — Модрич, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85) — Крамарич, Ребич (Б. Петкович, 78), Перишич.

Напомним, что Англия и Хорватия встречались в полуфинале чемпионата мира-2018 в России, тогда встреча завершилась победой хорватов 2:1.

Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где состоятся полуфиналы и финал Евро-2020.

Помимо Англии и Хорватии, в группе D играют Чехия и Шотландия, которые проведут свой матч 14 июня.