Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингхэм стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. Хавбек вышел на замену на 82-й минуте стартового тура Евро-2020 против Хорватии (1:0), заменив капитана команды Харри Кейна.

В день игры Беллингхэму исполнилось 17 лет и 349 дней. 18-летние игрок отпразднует 29 июня.

В сборной Англии полузащитник дортмундской «Боруссии» дебютировал 12 ноября 2020 года в товарищеском матче с Ирландией (3:0), проведя на поле 18 минут. Всего на его счету за первую английскую команду шесть официальных матчей, включая сегодняшний.

Во взрослом футболе Беллингхэм дебютировал спустя чуть больше месяца после своего 16-летия: он отыграл 80 минут за родной «Бирмингем» в Кубке английской лиги против «Портсмута» (0:3) 6 августа 2019 года. В июле 2020-го футболист перешел из «Бирмингема» в «Боруссию». В минувшем сезоне футболист провел 46 матчей и забил 4 мяча.