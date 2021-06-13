Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко объявила о появлении Инстаграм-аккаунта у своего младшего сына Арсения, которому сейчас восемь месяцев.

Старший сын Рудковской и Плющенко Александр имеет страницу в Instagram также практически с рождения. Благодаря названию аккаунта он получил прозвище «Гном Гномыч». Страница младшего брата называется более просто — «Плющенко Арсений».

«Действительно, надо уже создавать, а мне вести уже три аккаунта, но зато будет скоро повод показать улыбающегося Арсения — блондина с ярко голубыми глазами, как небо на этом фото», — написала Рудковская на своей странице в Инстаграме.

На данный момент на странице Арсения выложено три записи. В первой говорится: «Всем привет! Я — Арсений Плющенко ! Мне 8,5 месяцев! Я блондин с голубыми глазами. Меня называют дома «директором» за любознательность и контроль всех членов семьи!»