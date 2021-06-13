Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов занимается в общей группе команды в преддверии матча 2-го тура группового турнира Евро-2020, сообщает «Спорт-Экспресс». 34-летний футболист «Антальяспора» получил повреждение икроножной мышцы 5 июня, перед последней товарищеской игрой сборной в преддверии старта Евро (1:0 с Болгарией). Несмотря на травму, он был включен в окончательную заявку национальной команды, но не смог принять участия в стартовой встрече против Бельгии (0:3).

Сейчас Россия проводит тренировку на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что защитник Юрий Жирков и хавбек Далер Кузяев остались в отеле и работают по индивидуальной программе. Оба они были заменены в первом тайме матча с Бельгией из-за травм. Также индивидуально занимается защитник Игорь Дивеев.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 16 июня в Санкт-Петербурге против Финляндии. Завершит групповой турнир сборная матчем с Данией 21 июня.