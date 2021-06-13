Защитник ЦСКА Бруно Фукс поучаствовал в необычной викторине. 22-летнего бразильского футболиста попросили угадать назначение старых российских предметов.

Ручные счеты: «Для того, чтобы считать какие-то баллы? Я более-менее понимаю, что это». (угадал)

Ключ для закатывания банок: «Ну вы и усложнили мою жизнь… Хороший вопрос». (не угадал)

Авоська: «Это для многих вещей подходит. Может быть, складывать туда фрукты?» (угадал)

Напёрсток: «От машины что-то? Никаких идей». (не угадал)

Шприц для крема: «Может быть, это для каких-то соусов? Уксус, например». (ответ засчитали, угадал)

Свистулька: «У меня в Бразилии тоже есть такая игрушка. Она предсказывает погоду. Если будет дождь, она становится синей. Если жара, то краснеет». (угадал)

Прищепка: «Это прищепка!» (угадал)

Щипцы для белья: «Что-то брать ими. Но что брать?» (не угадал)

Сетка для яиц: «Тоже для хранения. Но что в ней хранить? Рыбу что ли?» (не угадал)

Бруно Фукс перешел в ЦСКА из «Интернасьоналя» в августе 2020 года. Сезон-2020/21 он пропустил практически полностью из-за травмы, проведя только 13 минут в августовском матче с «Ахматом» (3:0).