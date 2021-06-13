Женская сборная России выиграла у Канады в матче группового турнира волейбольной Лиги наций со счётом 3:0.

Россия уверенно победила во всех трёх сетах: 25:15, 25:12, 25:14.

Для команды Серджо Бузато это седьмая победа в 11 играх. Россиянки до этого победили Германию (3:0), Бельгию (3:2), Италию (3:0), Доминиканскую республику (3:2), Таиланд (3:1) и Южную Корею (3:0), а проиграли Нидерландам (1:3), Бразилии (0:3), Японии (0:3) и Турции (2:3).

В турнирной таблице сборная России занимает шестое место и пока не попадает в плей-офф. Лидирует сборная США с 11 победами в 11 играх.

Следующий матч россиянки проведут 14 июня против Сербии. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени.