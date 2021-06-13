Фанаты сборной Австрии по футболу на матче первого тура группового турнира Евро-2020 против Северной Македонии вывесили баннер в поддержку Кристиана Эриксена.

Полузащитник «Интера» и сборной Дании потерял сознание в игре 12 июня против Финляндии (0:1). Встреча была прервана на два часа, а футболист госпитализирован. По словам врача команды, Эриксен перенес остановку сердца. Отмечается, что сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Болельщики вывесили небольшое полотно, на котором фломастером написали: «Кристиан Эриксен, поправляйся скорее».

В матче Австрия — Северная Македония идёт первый тайм. Счет на 18-й минуте открыл австриец Штефан Лайнер. Игра проходит на Национальном стадион в Бухаресте.