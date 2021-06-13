Сборная Северной Македонии сравняла счет в матче группового турнира чемпионата Европы по футболу против Австрии. Счет на 18-й минуте открыл австриец Штефан Лайнер, а ровно через 10 минут капитан македонцев Горан Пандев забил ответный мяч, воспользовавшись ошибкой защитника соперников.

Гол Пандева стал вторым по возрасту в истории финальных стадий Евро. Форвард «Дженоа», выступавший ранее за «Лацио», «Интер» и «Наполи», поразил ворота Даниэля Бахманна в возрасте 37 лет и 322 дней.

На чемпионатах Европы только один футболист забивал в более пожилом возрасте. Примечательно, что им стал как раз австриец. На домашнем Евро-2008 Ивица Вастич забил первый гол Австрии в истории континентальных первенств. Форварду ЛАСК удалось отличиться в игре с Польшей (1:1) в возрасте 38 лет 257 дней.

Примечательно, что в топ-5 возрастных бомбардиров Евро входит нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Нападающий забил гол 11 июня 2012 года в 35 лет 256 дней.

Горан Пандев — второй по возрасту полевой игрок на нынешнем Евро. Старше него только защитник сборной Португалии Пепе. Оба игрока родились в 1983 году, но Пандев 27 июля, а Пепе — 26 февраля. Тройку самых возрастных игроков замыкает россиянин Юрий Жирков (20 августа 1983 года).

Старше Пепе, Пандева и Жиркова на нынешнем Евро только два вратаря: голландец Мартен Стекеленбург (22 сентября 1982) и шотландец Крэйг Гордон (31 декабря 1982).