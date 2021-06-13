Пресс-служба УЕФА выпустила заявление по поводу ситуации в преддверии матча Евро-2020 между Россией и Бельгией. Перед стартом первой игры группового турнира бельгийцы встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). В ответ на это российские фанаты освистали футболистов.

В УЕФА отметили, что данные акции являются разрешенными, любой участник матчей имеет право поддержать движение. Также огранизация призвала болельщиков проявлять уважение к футболистам и напомнила, что придерживается политики нулевой терпимости к проявлениями расизма.

Матч Бельгия — Россия завершился победой «красных дьяволов» со счетом 3:0.