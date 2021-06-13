Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем «Ролан Гаррос»-2021. В финальном матче сербский теннисист одержал волевую победу над пятым «сеяным» Стефаносом Циципасом из Греции.

Внук советского пловца Сергея Сальникова взял первые два сета — 7:6 (8:6), 6:2, причем первый длился более часа (1:10). Однако затем Джокович выиграл три сета подряд: 6:3, 6:2, 6:4.

Матч в общей сложности длился 4 часа 12 минут. Циципасу удалось за матч целых 14 раз подать навылет (Джоковичу — 5), при этом грек допустил 4 двойных ошибки против 3 у соперника. Джокович 5 раз брал подачу соперника, Циципас — трижды.

Для Джоковича это вторая победа на «Ролан Гаррос» в карьере и 19-я на турнирах «Большого шлема». Первый раз во Франции он победил в 2016 году, обыграв британца Энди Маррея (3:6, 6:1, 6:2, 6:4).

Примечательно, что по пути ко второй победе Джокович обыграл в полуфинале испанца Рафаэля Надаля, который побеждал на Открытом чемпионате Франции рекордные 13 раз, включая четыре предыдущих года подряд.

По числу титулов «Большого шлема» (19) Джокович занимает третье место, уступая только Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру (по 20). С большим отставанием четвертое место занимает американский теннисист Пит Сампрас (14).