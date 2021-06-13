Российский боксер Александр Поветкин допустил возвращение в спорт в будущем. Сегодня 41-летний спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Я решил: что народ смешить? Надо завершить карьеру уже. Я не знаю, вернусь ли я через несколько лет, — цитирует «РИА Новости» Поветкина. — Зарекаться не хочу. Но если будет хорошее предложение, то почему нет?»

Также боксер рассказал о своих планах на будущее.

«Сейчас я сосредоточусь на воспитании молодежи. О бизнесе я не думал. Какой из меня бизнесмен? Я всю жизнь дерусь. Пока я только лечился. Буду заниматься вместе с молодежью», — рассказал Поветкин.

На профессиональном ринге Поветкин провел 40 боёв, одержал 36 побед (25 нокаутом) и потерпел 3 поражения, один поединок завершился вничью. Боксер владел титулами временного чемпиона WBC и регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе. Он дважды выходил на поединки с полноценными чемпионами, но оба раза уступил. В 2013 году он не смог отобрать у украинца Владимира Кличко титулы чемпиона IBF, IBO, WBO и WBA (единогласное решение судей), а в 2018-м Энтони Джошуа отстоял в бою с Поветкиным титулы WBA Super, IBF, WBO (технический нокаут в седьмом раунде).

На любительском уровне Поветкин выиграл два чемпионата Европы (2002, 2004), чемпионат мира (2003) и Олимпиаду в Афинах (2004) в весе свыше 91 кг.