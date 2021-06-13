Нападающий сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов прокомментировал разгром от Бельгии в стартовом матче группового турнира Евро-2020 (0:3).

«Бельгия была не на пике, у них не было нескольких игроков, но Лукаку очень высокого уровня, — цитирует «Чемпионат» Жемалетдинова. — Первый гол его мы сами себе придумали, а его второй уже убежал, забил. Его отмечу. Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты. Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы не этот гол, мы бы забили первыми».

Также Жемалетдинов отметил, что игра команде давалась, и сейчас им нужно сосредоточиться на двух оставшихся матчах и одержать в них победы.

16 июня Россия сыграет в Санкт-Петербурге с Финляндией, а завершит групповой турнир 21 июня матчем с Данией в Копенгагене.