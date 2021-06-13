Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с формой сборной Украины. Напомним, что на Евро-2020 сборная Украины представила форму, на которой изображены контуры страны вместе с полуостровом Крым, а также нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава».

«Форма сборной Украины? А почему мы должны высказываться? Есть определённые нарушения, — цитирует «Чемпионат» Роднину. — Я не знаю точно, что там прописано в правилах. Но это тоже пиар: уже семь лет говорим только про Украину. А меня больше интересует, что происходит на Кузбассе и в Барнауле, где работает прекрасная школа Смертина».

Напомним, что после запроса от РФС УЕФА постановил убрать с формы Украины лозунг «Героям слава», так как он вместе со «Слава Украине» приобретает политический оттенок. К первой фразе, а также к очертаниям страны у организации вопросов не возникло.

Украина сыграет стартовый матч Евро-2020 сегодня, 13 июня, против Нидерландов. Игра пройдет в Амстердаме и стартует в 22:00 по московскому времени.

Также украинцам предстоят игры с Северной Македонией (17 июня, Бухарест) и Австрией (21 июня, Бухарест), которые проводят свой матч в эти минуты.