Стали известны стартовые составы Нидерландов и Украины на стартовый матч группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Место в воротах голландцев займет 38-летний Мартен Стекеленбург, самый старый участник нынешнего Евро.

В «старте» украинцев выйдет бывший футболист «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Полностью стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Нидерланды: Стекеленбург, Дамфрис, Тимбер, де Врей, Блинд, ван Анхолт, де Рун, Ф. де Йонг, Вайналдум, Депай, Вегхорст.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме и начнется в 22:00 по московскому времени