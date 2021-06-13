Сборная Австрии по футболу обыграла Северную Македонию в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 со счетом 3:1.

Счет на 18-й минуте открыл австриец Штефан Лайнер. Через 10 минут ответный мяч забил капитан македонцев Горан Пандев. Мяч стал первым для Македонии в финальных стадиях Евро.

Гол Пандева стал вторым по возрасту в истории чемпионатов Европы. Форвард «Дженоа», выступавший ранее за «Лацио», «Интер» и «Наполи», поразил ворота Даниэля Бахманна в возрасте 37 лет и 322 дней.

На чемпионатах Европы только один футболист забивал в более пожилом возрасте. Примечательно, что им стал как раз австриец. На домашнем Евро-2008 Ивица Вастич забил первый гол Австрии в истории континентальных первенств. Форварду ЛАСК удалось отличиться в игре с Польшей (1:1) в возрасте 38 лет 257 дней.

На 78-й минуте Михаэль Грегорич забил победный мяч Австрии, а на 89-й Марко Арнаутович установил окончательный счет встречи.

Гол Грегорича стал 700-м в финальных турнирах Евро, а Австрия одержала свою первую в истории победу.

Команды играли в следующих составах:

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Ульмер, Баумгартнер (Грегорич, 58), Лаймер (Баумгартлингер, 90+3), Шлагер ((Ильзанкер, 90+4), Алаба, Забицер, Каладжич.

Северная Македония: Дмитриевски, Николов (Бейтулай, 63), Ристовски, Велковски, Муслиу (Ристовски, 86), Алиоски, Барди (Тричковски, 82), Адеми, Элмас, Трайковски (Костадинов, 42), Пандев.

В группе C также играют Нидерланды и Украина, которые проведут свой матч также сегодня, 13 июня, начало — в 22:00 по московскому времени.