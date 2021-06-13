Защитник сборной Португалии по футболу Жоау Канселу сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды. Футболист был немедленно помещен на самоизоляцию и исключен из заявки на Евро-2020.

Вместо футболиста «Манчестер Сити» в сборную вызван 22-летний Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед», который минувший сезон отыграл в аренде в «Милане».

Отмечается, что все остальные игроки и штаб сборной сдали ковид-тесты, которые показали отрицательные результаты.

В похожей ситуации перед стартом Евро оказалась сборная России. Положительный тест на коронавирус сдал полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, которого заменил Роман Евгеньев.

Свой первый матч на Евро-2020 Португалия проведет уже через два дня, 15 июня. Ее соперником станет Венгрия, игра пройдет на стадионе Ференца Пушкаша в Будапеште.

Также португальцам предстоят игры с Германией (19 июня, Мюнхен) и Францией (23 июня, Будапешт).

Напомним, что Португалия — действующий чемпион Европы-2016.