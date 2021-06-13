Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория прилетел в Москву, информирует официальный Twitter московского клуба. Португальский специалист уже успел сфотографироваться с красно-белым шарфом.

51-летний Руй Витория сменил во главе «Спартака» предыдущего главного тренера Доменико Тедеско, ушедшего в конце сезона-2020/21. Под руководством немца красно-белые заняли второе место в чемпионате России, уступив только «Зениту», и пробились в Лигу чемпионов.

Руй Витория ранее руководил рядом португальских клубов, включая «Бенфику» (с 2015 по 2019 год). С лиссабонцами он выиграл два чемпионата, Кубок и два Суперкубка Португалии, а также Кубок португальской лиги. После ухода из «Бенфики» в январе 2019 года он возглавил «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который покинул спустя два года.